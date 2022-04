Rachel Hazes deelt echte reden van breuk met Klaas Otto

En ook over de echte oorzaak ervan.

Rachel Hazes over breuk met Klaas Otto

“Klaas en ik hebben het echt heel leuk gehad”, vertelt Rachel Hazes zaterdagavond over haar breuk met Klaas Otto aan Shownieuws. “Helaas hebben externe factoren, met de nadruk op ex, er toch voor gezorgd dat we in goed overleg hebben besloten om als goede vrienden uit elkaar te gaan.” Met ‘ex’ verwijst Rachel naar Gracia, met wie Klaas Otto nu weer samen is.

No hard feelings

Rachel vindt haar leven ‘te leuk en mooi’ om bij de pakken neer te zitten. “De fijne tijd die ik met hem, kinderen en de moeder van zijn kinderen had koester ik. Je moet daar dan verder ook niet te lang bij stil staan. (...) Jammer dat het zo gelopen is. Hij zal altijd bijzonder voor mij zijn en no hard feelings naar hem toe. Ik gun hem al het geluk toe in de toekomst.”

Rachel Hazes verder zonder Klaas Otto

Mooie woorden, maar liefdesverdriet is er vast. Onlangs plaatste Rachel nog een foto waar ze zoenend met Klaas op staat, waar ze ‘geen woorden nodig’ bij schreef. Helaas kregen de twee dus toch wel, eh, woorden met elkaar. Én is het hoogste woord eruit: Rachel gaat opnieuw single, maar tevreden door het leven. En nee, zónder een kinderwens.

Op André Hazes na, is Rachel Hazes naar eigen zeggen nog nooit zo verliefd geweest als op haar ex Mike. Maar na hun breuk, deed ze een opmerkelijke ontdekking:

Bron: Shownieuws