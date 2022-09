Rachel Hazes ergert zich aan aandacht rondom Instagramfoto: “Dat is privé”

Op de foto zie je een enorme taart met daarop het gezicht van André en de tekst ‘one year’.

Ongelofelijk trots

‘Jeetje Dré, ik kan het niet vaak genoeg zeggen tegen je, maar wat ben ik ongelofelijk trots op jou’, begint Rachel haar verhaal. ‘Lief en leed gedeeld, samen veel gehuild, mooie maar zeker ook zware gesprekken gehad en bovenal tot tranen toe gelachen samen. Ik ben dankbaar met de mensen om ons heen, die jou tegen alles proberen te beschermen. Weet dat wij er altijd voor jou zullen zijn.’

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Rachel Hazes (@rachelhazes) op 16 Sep 2022 om 1:04 PDT

Reactie Rachel Hazes

Online vragen mensen zich af wat de twee vieren en wat er een jaar geleden precies aan de hand was. In de media wordt er gespeculeerd dat dit zeer waarschijnlijk verwijst naar André, die een jaar geleden zou zijn afgekickt.

Aan Shownieuws heeft Rachel eenmalig een reactie gegeven. “Ik wil er niet al te veel over zeggen, want dit is gewoon iets tussen André en mij”, zegt Rachel na een telefoontje van Guido den Aantrekker. “Hij is gewoon een jaar geleden een nieuw leven begonnen.”

Gniffelen

Om die reactie moeten ze aan het desk van Shownieuws een beetje gniffelen. “Ik moet wel lachen om zo’n reactie”, zegt Frits Huffnagel. “Eerst post je op social media een taart met een één erop. Dan vraag je haar wat erachter zit, en dan zegt ze: ‘Ja, dat is iets tussen ons.’”

