Rachel Hazes herdenkt André Hazes met een emotioneel bericht op zijn verjaardag

‘Lieve schat, vandaag zou jij 72 jaar geworden zijn. Er is nog geen dag voorbijgegaan dat er niet over jou gesproken is’, begint Rachel haar bijschrift.

Rachel en André Hazes

De populaire volkszanger André Hazes overleed op 23 september 2004 op 53-jarige leeftijd, na twee hartinfarcten en een hartstilstand. Samen met Rachel kreeg hij twee kinderen: Roxeanne en André.

Herinneringen samen

Bijna twintig jaar nadat Rachel haar grote liefde verloor, ging ze op vakantie om langs al Andrés favoriete plekjes te gaan. Zo bracht ze onder meer een bezoekje aan House of Blues in Orlando, Amerika. ‘Wat voelde jij je daar toch altijd gelukkig’, schrijft ze. ‘Dankbaar ben ik dat ik nog naar veel van deze plekken terug kan gaan waarbij de mooiste herinneringen in mijn gedachten weer bovenkomen.’

Leegte in haar hart

De verjaardag van André blijkt altijd een zware dag te zijn voor Rachel. Er gaat geen jaar voorbij waarop ze op 30 juni geen ode aan hem brengt. ‘De plek waar jij vaak zat is leeg en die leegte in mijn hart zal altijd blijven’, aldus Rachel.

