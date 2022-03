Rachel vertelt: “Ik pleeg af en toe best roofbouw op mijn lichaam. Op sommige dagen werk ik meer dan twintig uur. Dat blijf ik niet volhouden.”

Rachel Hazes wil anoniem leven

Over vier jaar wil Rachel stoppen met al haar werkzaamheden: “Dan ben ik 56 en in dat jaar zou André 75 jaar zijn geworden. Dan wil ik nog een keer iets groots doen en daarna is het klaar. Dan wil ik in de anonimiteit gaan leven en gaan genieten.”

Dicht bij de dood

Rachel beseft namelijk ook hoe betrekkelijk het leven is. “Ik was 34 toen ik weduwe werd en daarna ben ik zelf dicht bij de dood geweest”, zegt ze. Ze heeft het over de zware depressies waar ze mee kampte.

Naar Barcelona

“Misschien is het me gegeven dat ik 70 mag worden”, aldus Rachel. “Dan kan ik nog veertien jaar in de anonimiteit leven.” Ze weet ook al waar ze dit van plan is te doen: “Dat zou meer in mijn huisje in Barcelona zijn dan in Nederland, maar ik zou nooit buiten mijn eigen landje kunnen.”

André Hazes staat nieuwe liefde in de weg

Rachel doet ook een openhartige uitspraak over haar liefdesleven. Ze durft namelijk wel te zeggen dat haar liefde voor André Hazes dat in de weg staat. “Op dagen dat ik met hem bezig ben, kan ik ook niet daten met een andere man. Laat staan dat ik met een andere man naar bed zou gaan. Dat voelt als verraad naar André. Ik denk dat André mijn leven daarin beperkt.”

Bron: Story