Rachel Hazes mag dochter Roxeanne tóch als getuige horen in rechtszaak

Roxeanne reageert op dit nieuws in een verklaring op Instagram.

Getuigen in rechtszaak

De rechtbank heeft besloten dat Rachel alleen drie getuigen, onder wie dochter Roxeanne, mag horen over de betaling van een factuur van 24.000 euro voor een coachingsprogramma. De rechtbank heeft de rest van het verzoek afgewezen omdat ze hierbij geen belang zou hebben. Over die andere onderwerpen kan zij geen vorderingen instellen.

Verklaring van Roxeanne

Roxeanne is redelijk blij met deze uitkomst. Ze wil namelijk niet getuigen in de zaak tegen haar moeder om haar niet verder in diskrediet te brengen. “Zoals ik tijdens de zitting met een brief aan de rechter al aangaf, zal ik niet aanwezig zijn in de rechtbank om hierover te verklaren”, schrijft Roxeanne in een verklaring op haar story op Instagram. “Als ik als getuige in deze zaak gehoord zou worden, zou dat betekenen dat ik mijn moeder in diskrediet breng, want datgene wat ik zal getuigen zal alleen maar verdere afbreuk doen aan de reputatie van mijn moeder. Dat doe ik niet. Wettelijk gezien heet dit verschoningsrecht. Daar zal ik mij dan ook op beroepen.”

De rechtszaak van Rachel Hazes

Stop! Waar gaat deze rechtszaak ook alweer over? Daarvoor moeten we terug in de tijd. Rachel Hazes en haar voormalige beste vriendin Marieke van der Beek hebben al een lange tijd ruzie over geld. Rachel kocht een woning voor haar vriendin, waarvoor Marieke huur betaalde. Achteraf vond Rachel dit toch te weinig, helemaal omdat Marieke haar nog flink wat geld moest terugbetalen. Via de rechter probeerde Rachel in plaats van € 800, € 1450 huur per maand af te dwingen, maar ze kreeg geen gelijk.

Roxeanne zette handtekening

Daar legde Rachel Hazes zich niet bij neer. Ze stapte opnieuw naar de rechter en wil dus ook dat haar dochter Roxeanne wordt gehoord in de zaak. Roxeanne zette destijds namens haar moeder een handtekening onder het huurcontract. Dat deed ze omdat het op dat moment erg slecht ging met Rachel. Verder kreeg Roxeanne, samen met een paar anderen, een volmacht om te handelen binnen Rachels bedrijf Melvin Produkties. Daar maakten zij volgens Rachel misbruik van, door grote bedragen onterecht uit te geven. Dat was voor haar reden voor een nieuwe rechtszaak.

Roxeanne als getuigen in rechtszaak

Kortom: in de nieuwe rechtszaak gaat het dus om een afgesloten huurovereenkomst, onterecht verhoogde uurtarieven en een duur coachingstraject van € 24.000 dat zou zijn gestart. Hoewel Roxeanne niet wil getuigen, heeft de rechter besloten dat ze wél kan worden opgeroepen om te getuigen in verband met de factuur van het dure coachingstraject, maar niet voor alle andere bedragen die Rachel zogenaamd dubieus vond.

Bron: Instagram, RTL Boulevard