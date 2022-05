Rachel Hazes onaangenaam verrast bij thuiskomst na avondje stappen

Auto’s Rachel Hazes

Een avondje de hort op eindigde voor Rachel Hazes in een minder prettige thuiskomst. Twee auto’s bleken namelijk behoorlijk te zijn toegetakeld.

“Kennen jullie dat, dat je met stomheid geslagen bent?” vraagt ze zich af onder de post die ze op Instagram zette. “Dat je een avondje gezellig met vrienden gaat stappen en dat je uit voorzorg met een taxi gaat? Dat je dan best raar staat te kijken als je daarna thuiskomt en er twee auto’s zwaar beschadigd zijn, omdat iemand vol in onze auto’s is ingereden?”

Gelukkig is er niemand gewond geraakt. “Speciale dank gaat uit naar de alertheid van onze lieve buren en de snelheid van de politie”, sluit Rachel haar relaas af.

Mislukte zelfmoordpoging

Het leven lacht Rachel de laatste tijd sowieso iets minder breed toe. Onlangs verbrak Klaas Otto nog hun relatie, slechts een paar weken nadat het veelvuldig ‘Insta official’ was gemaakt.

Hij gaf toch de voorkeur aan zijn ex. Ook was Rachel vorige maand nog erg openhartig over haar mislukte zelfmoordpoging. We hopen dat het haar snel weer voor de wind gaat!