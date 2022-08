Roxeanne vertelde in het programma dat ze tot op de dag van vandaag nog last heeft van heimwee en dat dit alles te maken heeft met bepaalde trauma’s uit haar jeugd. Zo werd ze bij vreemde gezinnen gebracht als haar vader moest optreden.

Negen maanden zonder moeder

De grootste klap kreeg Roxeanne op het moment dat haar vader overleed. “Mijn moeder besloot een boek te schrijven en ik heb mijn moeder negen maanden niet bij me gehad”, vertelde Roxeanne. “Juist op het moment dat je haar zo nodig hebt om te rouwen. Ik heb elke avond een foto van mijn vader en moeder bij me gehad, elke avond huilend ertegen gesproken: ‘Kom alsjeblieft terug.’”

Reactie Rachel

Aan RTL Boulevard vertelt Rachel dat deze verhalen niet kloppen. “Vol verbazing hebben wij vandaag de diverse berichten gelezen over Roxeannes uitlatingen”, zegt ze tegen de site. Ze wil er niet al te veel woorden aan vuil maken, maar laat weten dat deze gebeurtenissen volgens haar niet hebben plaatsgevonden.

“Laten we het erop houden dat het vooral de rijke fantasie is van een toen nog jong meisje.” Volgens Rachel kunnen mensen uit haar ‘directe omgeving’ dat beamen. “Het is jammer dat de eenzijdigheid van dit soort uitlatingen gelijk als waarheid wordt aangenomen.”

Rachel had in het verleden een korte relatie met de Italiaanse Niccolò Armaroli. Verslaggever Matthijs Albers vertelt waarom ze hem nooit een eerlijke kans heeft gegeven:

Bron: RTL Boulevard