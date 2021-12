Radio 538-luisteraars nemen het op voor Frank Dane en ook Wietze heeft gereageerd

En daar reageert Wietze dan weer heel begripvol op.

Talpa in gesprek met Frank

Talpa is momenteel in gesprek met Frank. Zijn gaan kijken hoe de toekomst van Frank er bij 538 uit gaat zien, laat een woordvoerder weten. “Wat ons betreft blijft Frank zeker betrokken bij 538. Wij hebben ideeën over de volgende fase van zijn carrière en zijn daar op dit moment over in gesprek met hem en zijn team.”

Wietze reageert

Inmiddels heeft ook Wietze de Jager op het nieuws gereageerd: “Wij vinden het natuurlijk waanzinnig, dat we dat vertrouwen krijgen. En tegelijkertijd ook alle respect voor team Dane, want dat is natuurlijk minder nieuws voor hen", liet hij woensdag weten op de radio.

‘Alle respect’

Hij vervolgde: “We begrijpen de berichten. Alle respect ook voor hen, dat is natuurlijk geen leuke situatie waar zij op dit moment in zitten.” Tegen de luisteraar zei hij tot slot: “Ik vind het fantastisch om dit avontuur samen aan te gaan, ook met jou aan de andere kant van de radio. We gaan er iets moois van maken.’’

Reacties

Frank zou pas maandag op de hoogte zijn gebracht dat zijn ochtendprogramma wordt overgenomen, waarna het nieuws dinsdag al naar buiten werd gebracht. Luisteraars nemen het op voor Frank en vinden het schandalig dat hoe dit is gegaan.

Elke ochtend lachend op de fiets met @538ochtendshow met frank dane en vrienden. Balen als ze op vakantie waren. Echt mega balen en heel stom. Dank frank voor alle fijne ochtenden. Tips voor een nieuwe ochtendshow anyone? #frankdane — AnnetteSchoen (@AnnettevdV) 29 december 2022

@538, @Ochtendshow, @FrankDane, onbegrijpelijke keuze om Frank en zijn team af te danken @CocoHermans. Wietze en Klaas gaan zeker ook de cijfers niet opkrikken naar nivo van Edwin. Wat een domheid. — Rudolf heikens (@Rirarudolf1) 29 december 2022

Die DJ wissel bij @538....Komt bij mij niet heel collegiaal over. In gesprek met je werkgever om jouw collega's te vervangen binnen 3 dagen, zonder dat zij nog van iets weten. Die #frankdane voelt zich wel een beetje (terecht) genaaid. — Duindorp Zuiderstrand (@DuindorpZ) 29 december 2022

Wietze en Klaas hadden moeten zeggen "de ochtendshow is van Frank daar blijven wij uit collegialiteit vanaf"#frankdane — Michael Lange (@MDLange1970) 29 december 2022

Bron: Nu.nl, Twitter