Radio 538 zwaait ochtendshow met Frank Dane uit

Wietze, Klaas en Mart zijn vanaf 3 januari elke werkdag van 06.00 uur tot 10.00 uur te horen op Radio 538. En dat roept een grote vraag op.

‘Feest’

Over de verdere invulling van het radioprogramma wordt later meer bekendgemaakt. Wietze de Jager zegt in een reactie: “Ik vind het waanzinnig dat we het vertrouwen krijgen om iedere ochtend radio te maken. Het is een feest om samen met Klaas, Mart en de luisteraars van 538 de dag te starten.”

Vertrek Frank Dane

Wat de reden is voor het vertrek van Frank Dane bij de ochtendshow, is niet bekend. “We nemen hiermee afscheid van de ochtendshow van Frank Dane en z’n team. Met de opvolging van Edwin Evers hebben zij een geweldige prestatie geleverd, waarvoor we ze heel dankbaar zijn. Wij gaan ervan uit dat wij ook in de toekomst met Frank en zijn team bij 538 zullen blijven samenwerken”, is de boodschap op de website van het radiostation.

Wietze vs Mattie

Wietze komt met zijn nieuwe radioprogramma recht tegenover zijn oud-collega Mattie Valk te staan, die samen met Marieke Elsinga de ochtendshow op Qmusic maakt. Wietze en Mattie maakten van april 2012 tot mei 2017 samen de ochtendshow op Q-music tot ze met elkaar in conflict raakten over een overstap naar Sky Radio. Mattie tekende zonder Wietze in te lichten toch een nieuw contract bij Qmusic.

