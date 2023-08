Radio-dj Paul Rabbering deelt verschrikkelijk nieuws: ‘Het leven gaf je geen kans’

De baby is te vroeg geboren en overleden.

Paul Rabbering moet afscheid nemen van baby

‘We zijn dolblij dat we een baby mogen verwelkomen. Spannend en oh zo leuk’, schreef Paul vorige maand op Instagram. Met de hashtag #mannenhuis maakte hij bekend dat ze opnieuw een zoontje verwachtten. De twee hebben samen al zoontje Abel, die in 2019 werd geboren.

‘Het leven gaf je geen kans’

Vandaag deelt Paul ontzettend verdrietig nieuws. ‘Overvallen door verdriet... ineens was je daar, lieve kleine Benja. Je kwam veel te vroeg. Je was al zo mooi’, schrijft hij op Instagram. ‘Wat keken we naar je uit. Je was zo welkom. In m’n gedachten had ik je al zo vaak vastgehouden en geknuffeld. Het leven gaf je geen kans. En nu moeten we verder met jou in ons hart. Dat doet zo’n pijn. Onze wereld staat stil. Lieve mooie Benja.’

Steun

De radio-dj kan op veel steun rekenen. Zo schrijft actrice Marlijn Weerdenburg: ‘Oh wat een onmenselijk verdriet. Veel sterkte en liefde voor jullie.’ Collega radio-dj Emmely de Wilt schrijft: ‘Wat vreselijk. Wat een verdriet. Heel veel sterkte lieverds.’

Begin juli kondigde het stel de zwangerschap aan:

Bron: Instagram