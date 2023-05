Wietze de Jager Beeld Brunopress

Radio-dj Wietze de Jager onthult geslacht vierde kindje

Wietze de Jager (34) maakte eind maart bekend dat zijn vrouw Lieke in verwachting is van hun vierde kindje. Vandaag onthult hij live op de radio of ze een zoontje of dochtertje krijgen.