Radiozenders draaien geen muziek meer van Lil’ Kleine

Dat meldt RTL Boulevard maandagmiddag.

Aanhouding Lil’ Kleine

Zondagavond circuleerden er plots allerlei video’s op internet, waarin beelden te zien zouden zijn van Lil’ Kleine. Het ging om schokkende beelden, waarop duidelijk te zien is hoe een jongeman een vrouw mishandelt. Of het daadwerkelijk de rapper betreft is nog niet duidelijk, maar wel bevestigde de advocaat van Lil’ Kleine dat de 27-jarige zondagavond is opgepakt in Amsterdam.

Reactie FunX

In een reactie aan RTL Boulevard laat radiozender FunX weten: “Opnieuw zorgt nieuws rond een artiest voor heftige reacties bij ons publiek en daarom hebben we in overleg met de omroepen besloten om de muziek van Lil’ Kleine voorlopig niet op te nemen in de playlists van NPO FunX.”

Radio538

Ook Radio538 reageert: “De muziek van Lil’ Kleine stond überhaupt al niet op de playlist van onze radiozenders geprogrammeerd. De vraag of we ons beleid aanpassen naar aanleiding van de recente ontwikkelingen, is voor onze zenders dus niet van toepassing”, aldus het statement van de zender.

100%NL

Op 100%NL was de rapper al niet te horen, en dat blijft ook zo. “Wij draaien de muziek van Lil’ Kleine al niet of nauwelijks dus die ga je hier ook zeker niet horen. Het is voor ons geen core-artiest, dus hier zullen onze luisteraars er niks van merken.”

