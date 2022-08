Online deelt de Bon gepakt-rapper een lief kiekje van de kleine.

Felicitaties en blauwe hartjes

Onder de foto stromen de felicitaties en blauwe hartjes binnen. Ondermeer Rob Kemps, Natasja Froger, Kees van der Spek, Bridget Maasland en Soundos El Ahmadi feliciteren Donnie met het mooie nieuws.

‘Baby nummer twee is on the way’

In april kondigde Donnie aan dat hij weer vader zou worden. ‘Lieve mensiesss, eindelijk mag ik het zeggen: baby nummer twee is on the way’, schreef hij. ‘Release date augustus 2022', voegde hij er grappend aan toe. Donnie en zijn vriendin Lois hebben al een kind samen. In februari 2020 werd zoontje Odín Donny geboren.

Waar ken je Donnie van?

Je kunt Donnie kennen van zijn deelname aan het Perfecte plaatje in 2021, waar hij als eerste afviel. Donald, zoals de rapper eigenlijk heet, deed ook mee aan programma’s als The big escape, I can see your voice en Rooijakkers over de vloer. Maar natuurlijk kun je hem ook kennen van zijn muziek. Hij bracht hits uit als Frans Duits, Barry Hayze en Bon gepakt.

Bron: Instagram