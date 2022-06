Raven van Dorst krijgt paspoort met geslacht X: “Eindelijk!”

In Nederland is het sinds 2018 mogelijk om een X in je paspoort te krijgen, als derde optie naast de M en V, maar om die letter daar te krijgen moet je wel eerst naar de rechter stappen. Raven deed dit, maar heel makkelijk was dat niet.

Raven mét snor

Op Instagram deelt Raven een pasfoto. “Je zou het misschien niet zeggen, maar deze hermie is superblij dat die vandaag éindelijk een nieuw paspoort mag gaan aanvragen”, schrijft die. “Het kostte even 37 jaar, maar dan heb je ook wat. Speciaal m’n snor laten staan voor de gelegenheid.”

Juridisch traject voor Raven

De presentator hoopt dat het in de toekomst wat eenvoudiger gaat voor mensen die hetzelfde willen. “Ik hoop dat dit heel snel wat makkelijker kan gaan voor intersekse personen en aanverwanten, want het juridische traject en de bijkomende kosten zijn nogal een uitputtingsslag.”

Wetsvoorstel

In de Tweede Kamer wordt regelmatig over dit onderwerp gediscussieerd. D66 wil bijvoorbeeld dat het krijgen van een X in je paspoort voor onder anderen intersekse of non-binaire personen voortaan ook mogelijk is zónder daarvoor naar de rechter te stappen. Kamerlid Lisa van Ginneken kwam vorige week nog met een initiatiefwetsvoorstel.

