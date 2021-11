Raven van Dorst over nieuwe liefde: ‘We zijn meteen gaan samenwonen’

Vlak voor coronatijd werd Raven versierd door een bijzonder iemand. “We leerden elkaar vlak voor de eerste lockdown kennen en hebben toen besloten dat ze bij mij kwam wonen”, vertelt Raven daarover aan Linda. Ravens nieuwe liefde woonde in Berlijn. De twee hadden geen keuze: of ze zouden elkaar amper zien door corona, of ze zouden bij elkaar intrekken. “Dan zit je dus wel direct op elkaars lip. We zijn echt in het diepe gesprongen. Vluchten kon niet meer”, aldus Raven.

‘Het voelt fucking goed’

Gelukkig voor Raven is vluchten ook helemaal niet nodig. “Het voelt gewoon fucking goed”, zegt die. “Ook omdat het steeds vrijer en opener wordt.” Zo geeft de presentator aan eindelijk iemand ontmoet te hebben met wie alle bespreekbaar is. “Iemand die goed kan luisteren, die dingen open kan laten, die mij de ruimte geeft. En andersom.”

Intens

Wel vertelt Raven in het interview met Linda dat de relatie ook ‘intens’ is omdat de twee zo close zijn. “Closer dan ik ooit met iemand geweest ben.” Ook is Ravens nieuwe liefde niet iemand die over zich heen laat lopen. “Zij geeft me gewoon een grote bek als ze vindt dat ik normaal moet doen. Wat heel fijn is, want dat houdt me gegrond. Ik moet tegengas krijgen.”

Bron: Linda.