Rein uit MAFS over breuk met Danny: “Moet wel wederzijds zijn”

Rein deed in 2019 mee aan het programma en werd toen gematcht aan Danny. In de online spin-off Married at first sight: een ervaRING rijker gaat het om oud-kandidaten uit eerdere seizoenen. In de eerste aflevering blijkt dat Rein en Danny al snel kozen voor een scheiding.

Levensgenieter

“Ik denk dat Danny toch echt wel wat relaxter is dan ik”, zegt Rein daarover. “Ik ben vergeleken met Danny toch wel meer een levensgenieter en spontaner. In de zin van: ik ga dingen aan en zie wel hoe het loopt.”

Geen contact

Een half jaar geleden werden de twee herenigd door Jamai Loman. “Het was wel heel bijzonder om Danny weer te zien. Het was vooral raar omdat wij niet heel lekker uit elkaar zijn gegaan en anderhalf jaar geen contact hebben gehad, of elkaar gezien hebben. Dus dan is het echt zo van: hoe ga je elkaar aantreffen? Hoe gaat hij reageren? Wat gebeurt er?”

Moet wederzijds zijn

Hierover zegt Rein verder: “Het contact moet wel wederzijds zijn. Ik weet dat hij druk is, maar als het contact niet wederzijds is, dan hoeft van mij ook niet echt. Ik ben al blij dat we elkaar gezien hebben. En als we elkaar een keer op een reünie of ergens tegenkomen, dat we leuk met elkaar kunnen praten.”

Eerder liet Rein al weten op welke BN’er hij een oogje heeft. Hij is zijn prins op het witte paard helaas nog niet tegengekomen en beschrijft zijn huidige liefdesleven als ‘rustig’.

Bron: RTL Boulevard