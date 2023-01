Relatiebreuk kwam voor Thomas Dekker als donderslag bij heldere hemel: “Ze was op”

Pip verbrak de relatie namelijk drie dagen na de boeklancering van zijn boek, vertelt Thomas in de nieuwste LINDA.

Thomas Dekker over relatiebreuk met Pip

Pip is een slimme, zelfstandige en onafhankelijke dame. Iemand met wie Thomas zichzelf oud ziet worden. Dat gevoel blijkt vlak na de boeklancering niet (meer) wederzijds. “Het kwam voor mij ook als een donderslag bij heldere hemel”, vertelt hij.

“Maar omdat ze weet dat ik eerlijk ben, wilde ze niet langer tegen me liegen. In principe heb ik daar dan wel begrip voor, maar aan de andere kant denk ik: doe het gewoon een fokking maand later, fake het even, dan had ik dit interview tenminste achter de rug. Maar daar is ze te integer voor. Pip kon niet meer, ze was op.”

Depressief

Ergens snapt Thomas haar beslissing wel. Hij zegt dat het niet ‘heel aantrekkelijk is’ om met depressieve mensen om te gaan. Thomas kampt namelijk met depressieve episodes. Hoewel de voormalig wielrenner ‘functioneel is’ - hij fietst, werkt, socialized -, komt, naar eigen zeggen, thuis een andere kant naar boven. Voor Pip, die zich niet langer wilde wegcijferen, was dat op het einde moeilijk.

Het neemt niet weg dat Thomas baalt voor zichzelf (‘wéér een relatie mislukt’). Hij gaat vlak na de breuk door alle bekende fases heen: boosheid, verdriet, verlaten voelen en zelfmedelijden hebben omdat je thuiskomt in een leeg huis. Zijn leven krijgt op het moment van het interview (eind oktober) mede daarom een schamele 4,5, maar dat kan inmiddels misschien weer een 8 zijn. “Stiekem ben ik toch best trots op mezelf.”

Boek

Met de kennis van nu snapt Thomas niet zo goed waarom Pip dan toch in het boek wilde. Van hem had het niet gehoeven. “Het had ook heel beknopt gekund. Maar daar koos ze niet voor, en daar zit wel een beetje boosheid bij mij. Want ík moet hier ook doorheen. Iedereen denkt altijd dat het wel weer goed komt met Thomas Dekker, maar ik lig nu even op de grond.”

Voormalig wielrenner Thomas Dekker heeft een zwaar jaar achter de rug. Maar liefst twee liefdesbreuken zijn hier de oorzaak van. Entertainmentjournalist Matthijs Albers is er zelf ook een beetje van slag van en praat je bij.

Bron: LINDA.