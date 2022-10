Relatiebreuk: Menno uit 'B&B vol liefde' is weer single

Menno probeerde in het programma het hart van Natasja in Frankrijk te veroveren. Helaas voelde ze geen vuurwerk voor hem, maar bleven ze wel goed bevriend. Menno nam zelfs tijdelijk het runnen van haar B&B over toen ze met een gebroken voet in Nederland moest verblijven.

Weer single

In de B&B sloeg de vonk over tussen Liona, die daar in haar eentje te gast was. De twee werden verliefd en lieten weten dolgelukkig te zijn samen. Aan dat prille geluk is echter nu al een einde gekomen, zo laat Menno weten aan RTL Boulevard.

Niet bekend waarom

Wat de reden voor de breuk tussen de twee is, vertellen ze er niet bij. Ook deelt geen van beiden iets op hun persoonlijke social media accounts.

Bron: RTL Boulevard