Remco en Paula staan niet meer open voor het ‘MAFS’-experiment: “Het is wel een beetje klaar voor mij”

Remco heeft Paula al eerder duidelijk gemaakt dat ze zijn match niet is. Hij valt normaal gesproken op sportieve vrouwen en Paula is dat in zijn ogen niet. Zijn woorden komen hard aan bij Paula, maar inmiddels is ook zij ervan overtuigd dat ze geen goede combinatie zijn. Desondanks willen de twee nog ontdekken waarom het ze maar niet lukt om zich open te stellen naar elkaar.

“Het zal niet veel spannender worden”

“Ik moet mezelf af en toe nog even vertellen dat het vooral een experiment is. Waar ik sta is lastig te zeggen. De status quo is bij ons wel heel erg duidelijk. Hoe dat verder gaat lopen? Het zal niet veel spannender worden dan dat het nu is”, vertelt Remco. Expert Patrick wil er door middel van een opdracht achter komen wat er nu precies misgaat, maar zo ver komt het niet eens.

Gekibbel

Al voordat de opdracht uberhaupt is begonnen, begint het kibbelen al. Paula haalt aan dat Remco de opdracht op hun huwelijksreis nooit heeft uitgevoerd, omdat hij bijna direct daarna haar duidelijk heeft gemaakt dat hij haar niet ziet zitten. Remco is het daar niet mee eens. “Wat ik bijzonder vind, is dat je de bal bij mij legt. Vanaf minuut één in de trouwzaal had ik niet het gevoel dat je een connectie zocht. Dat ik echt denk van: die vindt mij helemaal niet leuk”, zegt Remco.

Stoppen met verwijten maken

Remco is de beroerdste niet en komt met een aantal voorbeelden waaruit zou blijken dat Paula ook helemaal niet openstaat voor de liefde. Voor Paula is de koek op. “Het is wel een beetje klaar voor mij”, zo geeft ze aan. In plaats van de opdracht uit te voeren, maken de twee een wandeling. Ook daar gaan de verwijten nog heen én weer, maar komen ze wel tot een conclusie: ze moeten stoppen met elkaar dingen verwijten.

Staan niet meer open voor experiment

Expert Patrick maakt nog eens duidelijk dat niet alleen Paula de ‘schuldige’ is, ook Remco heeft volgens hem de nodige fouten gemaakt. “Hij gaat vanaf minuut één op zoek: wat klopt er niet, waar kan ik een afwijzing vinden en heb ik een motivatie om weg te stappen uit de match?” Ook Paula is volgens hem bezig met het zoeken van een uitweg. “Eigenlijk heeft ze zich heel snel teruggetrokken, is ze met de hakken in het zand gaan staan en wat ze vooral is gaan doen: zich niet meer openstellen voor het experiment.” Kortom: de twee focussen zich vooral op wat niet goed is, in plaats van zich te focussen op wat wél goed is. “Het was er wel, maar ze hebben het gewoon over het hoofd gezien”, zo concludeert Patrick.

Bron: RTL 4