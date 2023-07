René Froger wil 12 kilo kwijt: “Water in plaats van wijn”

René begint zondag aan zijn training. De nekhernia begint weg te trekken en dat is maar goed ook, want de zanger moest daardoor een tijd stilzitten. “Ik kon echt helemaal niets en daarom ben ik ook zwaarder dan ik ooit ben geweest”, vertelt hij aan De Telegraaf. “Ik kon niet fietsen, hardlopen of zwemmen.”

René gaat bewegen en diëten

Fietsen gaat inmiddels weer en ook heeft René een sportruimte bij zijn huis. Maar de entertainer begint met diëten. “Vanaf morgen ga ik weer wat bewuster eten en dan kom ik er wel weer”, verwacht René. “Water in plaats van witte wijn.”

René ziet er niet tegenop, al is hij een levensgenieter. “Het leven is vaak te leuk, hè? Maar ik moet nu ook een beetje om mijn gezondheid denken.” Zijn doel is ook duidelijk: “Ik wil tien à twaalf kilo kwijt door gezonder te eten en weer meer te sporten.”

Ontmoeting met Meghan en Harry

Als René toch nog een goed glas wijn mag drinken, wil hij dat met Meghan en Harry doen. Hij is nieuwsgierig naar de Sussexes. “Alles wat je leest en hoort, daar klopt toch geen snars van. Ik zou weleens willen weten wat er nou echt in hun levens gebeurt en ben gewoon benieuwd hoe het is om een dagje in hun schoenen te staan.”

Bron: De Telegraaf