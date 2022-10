Renze Klamer over zijn scheiding, co-ouderschap en therapie: “Je leert wat je eigen aandeel is”

Twee kinderen en een scheiding verder blikt Renze terug op therapie en het (co-)ouderschap.

Renze Klamer over scheiding

Er was een fase waarin Renze na de scheiding veel verdriet had. Inmiddels vindt hij het vooral ‘jammer’, zo vertelt hij in gesprek met Vriendin. Om de breuk te verwerken ging de presentator in therapie. Naar eigen zeggen ook om te reflecteren en met iemand te sparren over de scheiding. “Omdat je door zoiets ook leert wat je precies in de liefde of in het leven wilt. En wat je eigen aandeel was in gebeurtenissen. Het heeft me veel over mezelf geleerd.”

Co-ouderschap

Renze en Pearl hebben het co-ouderschap geregeld op een manier die voor hen goed werkt. De ene week zijn Naomi en Ezra bij de presentator, de andere week bij de zangeres. “Ik geniet intens van de weken dat ze bij mij zijn, maar de weken dat ik ze niet heb, heb ik weer meer ruimte om dingen te doen met vrienden.”

Gelukkig

Vader zijn is ‘één van de leukste dingen’ die Renze is overkomen en die rol bevalt hem goed. “Ik ben een speelse vader: achter elkaar aan rennen, kietelen, stoeien, lekker naar buiten. Verder vind ik het belangrijk dat ze alles mogen vragen en bespreken. Ik zou het fijn vinden als ze alles met mij durven te delen. Ik zal nooit boos worden omdat ze eerlijk zijn.”

Zijn ultieme geluksmoment? Als Naomi en Ezra om zeven uur ’s ochtends op zijn bed klimmen. “Ik doe dan m’n knieën omhoog en daar springen of duikelen ze dan overheen.”

Vrijgezel

Aan een nieuwe relatie begint Renze nog niet. Hij vindt het goed dat het rustig is op liefdesgebied, omdat hij de ‘neiging heeft om zich vol in een nieuwe liefdesrelatie te storten’. “Maar laat ik nu eerst eens bedenken wat ik de komende jaren wil. Ook merk ik dat een goeie vader zijn, een sociaal leven én een drukke baan hebben, veel tijd kosten. Voor een relatie moet je tijd hebben, zodat je daarin kunt investeren.”

Niet alleen de kinderen verbinden Renze en Pearl, ook staat er nog een rekening open als hun huis wordt verkocht:

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Bron: Vriendin