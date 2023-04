Ria Valk openhartig over nieuwe liefde: “Hij was de man van mijn vriendin”

Onder het genot van een glas rosé vertelt Ria hoe ‘lekker en happy’ ze zich voelt.

De man van haar vriendin

“Nou ja, ik was vijftien jaar alleen na verschillende relaties”, begint de zangeres. Toch werd ze weer verliefd, en wel op de man van haar vriendin Wil. Wil overleed tijdens de eerste coronatoestand.

“We gingen altijd al met elkaar op vakantie, met nog een vriendinnetje erbij. Ik at bij ze en zo. En zo is het weer gekomen”, aldus Ria. Wel benadrukt ze dat het gaat om een lat-relatie. “We wonen niet samen, hoor. Dat doen we niet. Hij heeft zijn huis, ik heb mijn huis. Heerlijk.”

Toestemming

Eus is vooral benieuwd of het niet gevoelig ligt dat de zangeres een relatie heeft met de man van haar vriendin. “Nee”, antwoordt Ria. “Wil, mijn vriendin, zei het vaak. Ze zei steeds: ‘Nou, Rie, als mij die corona pakt, ga jij maar met Hans.’”

Samen zijn

Ria is blij dat ze weer een maatje heeft. “Want kijk, het is veel leuker om van een optreden thuis te komen, met je bos bloemen en je gage, en er is iemand. Dus dan kom je ‘s avonds thuis en is het gewoon gezellig. Dan heeft hij een kaasje gemaakt en een lekker roseetje ingeschonken.”

Borstkanker

Dat geluk is niet vanzelfsprekend. Afgelopen jaren ging Ria door een moeilijke tijd, nadat er in 2019 huidkanker was geconstateerd in haar gezocht. Later kreeg ze ook de diagnose borstkanker. Tijdens een operatie werd de kwaadaardige tumor weggehaald en onlangs werd Ria schoon verklaard.

Kijkers zijn onder de indruk van hoe energiek en vrolijk Ria vertelt.

Zangeres Ria Valk liep maandenlang met slecht zicht rond. Het was zelfs zo erg, dat ze niet kon autorijden. Dit kwam door een vervelende oogziekte, waar ze uiteindelijk iets aan liet doen:

