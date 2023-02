Ria Valk opnieuw getroffen door kanker: “Ze zijn er op tijd bij”

Ria werd onlangs nog schoon verklaard, nadat er in 2019 huidkanker was geconstateerd in haar gezicht. Alles leek nu goed te gaan, tot ze zelf een knobbeltje voelde in haar borst.

Ria Valk kreeg diagnose borstkanker

Ria ging gelijk naar het ziekenhuis. Daar kreeg ze helaas slecht nieuws. Er was borstkanker vastgesteld. Donderdag ging ze onder het mes. Tijdens de operatie werd de kwaadaardige tumor weggehaald. Gelukkig verliep de ingreep succesvol en is de kanker niet uitgezaaid.

Op tijd in actie gekomen

Het management van Ria laat aan RTL Boulevard weten: “Ria is ontzettend opgelucht en blij dat ze er op tijd bij was. Ze neemt nu wat rust in haar agenda en blijft voorlopig thuis.”

In april hopelijk weer aan het werk

De zangeres is nog moe van de operatie en de narcose, maar laat zich niet uit het veld slaan. Zo wil ze in april gewoon weer aan het werk zijn. Ze heeft dan een tv-show op de planning staan en daar hoopt ze bij te kunnen zijn.

Bron: RTL Boulevard