Richard Groenendijk deelt zijn afvalgeheim: “23 kilo afgevallen”

Richard is gek op eten, dus het gaat niet altijd van een leien dakje. “Sinds er diabetes bij mij is geconstateerd, ben ik drie jaar geleden 23 kilo afgevallen. Ondanks dat ik al wel weer wat kilo’s ben aangekomen, ik heb namelijk vet met heimwee, let ik écht beter op wat ik eet.”

Biologisch dieet

Vooral als hij aan het werk is, probeert hij op zijn dieet te letten. “Als ik in het theater sta, wordt er tegenwoordig voor me gekookt. Biologisch, veel groente, heel weinig vlees, langzame koolhydraten.” Maar gelukkig zijn er ook nog genoeg momenten dat de teugels los kan laten. “Eén à twee keer per week pak ik lekker uit. Dan nodigen we een paar vrienden uit en gaan we uitgebreid tafelen.”

Kalfswangen en kaasplank

En met uitgebreid tafelen, doelt Richard ook écht op uitgebreid tafelen. “Ik maak truffelsoep met echte truffel en parmezaan. Gestoofde kalfswangen, een uitgebreide kaasplank en zelfgemaakte tarte tatin toe.” Alcoholische versnaperingen laat hij meestal aan zich voorbij gaan. Richard is ‘geen wijndrinker’ en drinkt ‘hooguit één keer per week gin-tonic’, omdat hij slecht tegen alcohol kan. “Ik hang al in de kroonluchter van een halve kersenbonbon.”

Bron: LINDA