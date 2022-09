Richard Groenendijk is vijftig geworden: “Het leven is nu een stuk leuker”

Vijftig worden is helemaal niet zo erg, zegt Richard ter ere van zijn verjaardag in het AD. “Ik vind het niet erg om niet meer bij de jongere garde te horen, of een rimpel te hebben. Het leven is fijner, rustiger en makkelijker geworden. Ik geniet meer van het leven, maar de tijd die je voor je hebt is korter.’’

Tussen terminale patiënten

Toen hij meedeed aan het programma BN’ers in het ziekenhuis: Leren van de helden kon hij alleen maar dankbaar zijn voor wat hij heeft. “Je staat tot je middel in de terminale patiënten. Dan zie je ook dat niet iedereen vijftig jaar wordt. De dood is heel gewoon. Het leven is wel kwetsbaar, maar bij veel patiënten zie je tot het einde gitzwarte humor.’’

Inmiddels doet hij iedere drie weken een dag vrijwilligerswerk op de oncologieafdeling van een ziekenhuis. “Ik neem dankbaarheid mee. Je gaat er vanuit dat het leven voor je ligt. Nu ik vijftig word, zie ik ook dat het grootste deel al achter me ligt.’’

Nooit gedacht aan trouwen

Richard vindt het leven nu een stuk leuker dan “een jaar of vijftien geleden’’. Toen had hij zijn grote liefde Marko nog niet ontmoet, met wie hij in 2019 trouwde. ,,Ik had nooit gedacht dat ik zou trouwen. Maar het is toch wel romantisch. Toen ik een jaar of 35, 36 was begon ik wel te denken: zou er iemand voor mij zijn? Ik was altijd bezig met mijn carrière. Ze zeggen dan: als je zoekt, komt het niet op je pad. Nou ik zeg: wie zoekt, die vindt.’’

Fantastisch leven

Ook op Instagram kijkt de cabaretier zaterdag terug op een “fantastisch leven”. “Natuurlijk wel eens een paar stevige dieptepunten, maar die kunnen niet in de schaduw staan van de hoogtepunten. Ik ben gezegend met de allerliefste man, de liefste ouders, geweldige vrienden, trouwe fans en heb van m’n hobby mijn werk kunnen maken. Wat wil een mens nog meer?”

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Richard Groenendijk ®️official (@richard_groenendijk) op 24 Sep 2022 om 4:19 PDT

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Bron: AD/Instagram/ANP