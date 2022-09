Richard uit ‘B&B Vol Liefde’ raakt betrokken bij auto-ongeluk: “Geluk gehad”

Richard deed zijn verhaal bij Humberto Op Zaterdag. Daar vertelde hij dat hij de lange rit van zijn B&B in Portugal naar Nederland twee keer goed op de rem moest. “Onderweg lag een balk op de weg middenin Parijs, die klapte onder mijn auto door. Ik dacht: die wielen liggen eronder vandaan.”

Spiegel eraf in Spanje

Eerder al tijdens de rit in Spanje trof hij een dronken automobilist midden op de weg. “In het donker... En er was heel weinig verlichting en ik had er een bus voor, maar die week uit. M’n bumper lag er half af, m’n spiegel lag eraf, maar ik leefde nog. Dat ik geen zware lading had, was mijn geluk. Anders was ik op z’n kant gevallen.”

‘Gratis reclame’

Presentator Humberto Tan ondervroeg Richard natuurlijk ook over het uiteindelijk mislukte liefdesavontuur met Simone in B&B Vol Liefde. Toen andere tafelgast Rico Verhoeven hem vroeg waarom hij mee had gedaan aan het datingprogramma, gaf Richard een opmerkelijk antwoord.

“Een mooiere gratis reclame als dit bestaat er niet. Na het kiezen van de vrouwen dacht ik meteen: er zit geen vrouw bij die ik geweldig vond. Ik heb een leuke tijd gehad, maar er zat gewoon niks voor me bij.”

Simone reageerde

Simone mocht onlangs al haar verhaal doen bij Jinek en zei het jammer te vinden dat Richard er zo over dacht. Eigenlijk vond ze dat hij er met zijn petje naar gooide. “Ik wil iemand die duizend procent voor mij gaat. Ik wil het hele pakket.”

Bron: RTL Boulevard