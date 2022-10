Richard uit ‘B&B vol liefde’ verlaat Texel definitief: “Ik vond het afscheid nemen zwaar”

Wie het liefdesprogramma heeft gezien, is vast wel bekend met de loods vol spullen van Richard op Texel. Daarvan doet de B&B-eigenaar nu afstand.

Richard over zijn vertrek

Dat het vertrek er al een tijd aan zit te komen, weten volgers van Richard. De afgelopen dagen houdt hij ze via social media op de hoogte. ‘Weer zo’n heerlijke dag in de loods. Opruimen en wegwezen’, schrijft hij, zes dagen voordat de loods leeg wordt opgeleverd. ‘Loods leeg en de klus geklaard. Hoop dat ik nog een berg mensen blij gemaakt heb. (...) Het zit erop. Helaas.’

Ook laat Richard weten dat hij de mensen gaat missen die hem zo goed hebben geholpen, maar dat het nu tijd is om terug te keren naar zijn tipi-camping. ‘Daar gaan we weer. Vond het afscheid nemen zwaar’, zegt hij bij onderstaand kiekje van zijn bus. ‘Maar we komen weer terug.’

Vrijgezel

Wie ongetwijfeld niet in die grijze bus zit, is Simone. In eerste instantie leek het dikke mik toen ze Richard leert kennen tijdens de opnames van B&B vol liefde, maar vlak nadat de camera’s stopten met draaien gaf hij er de brui aan. Richard gaat naar eigen zeggen niet voor zilver, maar voor goud.

“Hij wil voor goud gaan, ik wil een diamant zijn. Ik wil shinen en iemand moet mij laten shinen. Dat doet hij niet”, zei Simone daarop. Ondanks de sneer die hij uitdeelde heeft ze vrede met zijn beslissing. “Ik wil iemand die duizend procent voor mij gaat. Ik wil het hele pakket.”

