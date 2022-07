In het Portugese vissersstadje Portimão is het heter dan normaal. B&B-eigenaar Richard heeft daar namelijk een vrouw in zijn verblijf die hem wel erg ondersteboven brengt.

B&B Vol Liefde

De 50-jarige blijkt al iets van kriebels voor Simone te hebben. Deze nuchtere Hollandse heeft een echt Rock&Roll uiterlijk en lijkt daarmee een goede match voor Richard. “Wat zie je er goed uit”, zegt hij dan ook als hij Simone in de ochtend voor het huis treft als zij naar de markt gaat.

Tongzoen

Voor de kijkers komt de gepassioneerde tongzoen die volgt uit de lucht vallen. Maar volgens Simone knetterde het al even. “Er was gister iets ontstaan”, vertrouwt ze de camera toe.

Chemie

Richard treedt meer in detail. “Het was met tong, ja. Lekker, hè?”, begint hij zijn verhaal. “Ik ben wel een beetje van slag. Ik had niet verwacht dat ze het zou doen, maar ze deed het wel. Ik moet eerlijk toegeven: gisteravond hebben we de hele tijd zitten praten. We gingen naar bed en er was wel een bepaalde chemie. Zij voelde dat, ik voelde dat.”

Seksvervanger

Met die chemie werd de avond eerder niets gedaan. “Dat engeltje op mijn schouders zei: ‘Rich, ga jij maar gewoon naar bed en doe geen gekke dingen’”, vertelt Richard. Dus ging hij naar bed. “Met een reep chocola als seksvervanger.”

Over grenzen heen stappen

De volgende ochtend kon Richard zich dus toch niet inhouden. Al had hij enige twijfels. “Ik weet het. Ik val niet op kort haar en ze heeft geen billen. Ik weet het allemaal. Maar soms moet je over je grenzen heenstappen.”

De tongen los

Op Twitter maakt de zoen de tongen los. De kijkers vinden dat Richard ‘zoent zoals hij praat’. Al was het misschien niet zo moeilijk om te begrijpen wat Richard met de zoen wilde zeggen...

Die Richard laat er geen gras over groeien 🤣 #benbvolliefde — 🌸R@chel🌸 (@Ra_ch_el__) 14 juli 2022

Richard die zoent zoals hij praat #benbvolliefde — Ellen (@Me_offie) 14 juli 2022

Bron: Rtl, Twitter.