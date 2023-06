Rick Brandsteder gaat bijna naakt in ‘Het perfecte plaatje op reis’

Let op: dit artikel bevat spoilers.

In Het perfecte plaatje op reis reizen acht bekende Nederlanders af naar het prachtige Zuid-Afrika. De deelnemers krijgen hier de ene indrukwekkende opdracht na de andere en dat zorgt voor spectaculaire foto’s. Na het vertrek van Wildebras zijn er deze week nog vier fotografen over: Leonie ter Braak, Numidia, Tatum Dagelet en Rick Brandsteder. Een spannende aflevering, want wie gaat er door naar de halve finale?

Eerste shoot valt tegen

Voor de eerste shoot moesten de deelnemers in héle kleine bootjes de zee op om duurzame vissers te fotograferen. Ze kregen de opdracht om een documentairefoto te schieten, maar dat bleek moeilijker dan gedacht. Ten eerste werden Rick en Tatum kotsmisselijk van het op en neer deinende bootje (Tatum moest zelfs overgeven) en ten tweede kijken de vissers bij bijna alle foto’s in de camera. En dat is volgens jurylid William Rutten absoluut niet de bedoeling bij documentairefotografie. De cijfers vielen dan ook bij alle vier erg tegen.

Commerciële fotoshoot

De kandidaten geven echter niet zomaar op en gaan vol goede moed aan de slag met shoot nummer twee. Hiervoor krijgen ze een gekleurde parfumfles in handen gedrukt. De bedoeling is dat ze een concept in beeld brengen om deze parfum te verkopen. Oftewel: een commerciële fotoshoot. O ja, de kandidaten zijn dit keer trouwens elkaars model.

Rick Brandsteder met ‘een klein stukje bil’

Parfum staat vaak voor sensualiteit, dus wil Tatum Rick uit de kleren krijgen. “We zitten in aflevering zes, nu kan ik Rick wel in bed lullen”, grapt ze. Ze wil hem het liefst een beetje naakt hebben. “Gewoon een klein stukje bil.” Rick gaat niet meteen overstag, maar wanneer Tatum het bij hem geweldig doet als model, kan hij niet achterblijven. Met slechts een klein handdoekje over zijn edele delen gaat hij op bed liggen.

Halve finalisten

Je zou denken dat dit een knaller van een foto zou worden, maar helaas. Tatum krijgt slechts een 5,6 voor de foto, waardoor ze onderaan de ranking eindigt. Ze moet het programma verlaten. Rick, Numidia en Leonie staan volgende week in de halve finale.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door RTL (@rtl.nl) op 14 Jun 2023 om 23:24 PDT

Bron: Het perfecte plaatje