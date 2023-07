Rick Engelkes en zijn vriendin zijn uit elkaar: ‘Het was onvergetelijk’

De twee gaan naar eigen zeggen op een liefdevolle manier hun eigen weg.

Niet langer samen

‘Onze reis welke begon in 2017', begint Marie Claire het bericht op haar Instagram. ‘Geliefd, geleefd, genoten, gedroomd, geknokt, gelachen, gezorgd, gerouwd en gehouden van... het was mooi, intens en onvergetelijk.’ Ze vervolgt: ‘De mooie herinneringen blijven mij bij en daarmee ook de liefde, maar dan in een andere vorm.’

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door Marie Claire Noorlander (@marieclairenoorlander) op 31 Jul 2023 om 10:50 PDT

Liefdesleven Rick Engelkes

De acteur was van 2002 tot en met 2013 samen met ex-vrouw Annemarie Paol, die destijds een boekje open deed over de scheiding van de acteur. Samen kregen ze twee prachtige dochters: Teddie (25) en Minka Lee (18). In 2017 kreeg Engelkes een relatie met Marie Claire, die ook twee kinderen heeft uit een vorig huwelijk. In 2020 besloten Rick en Marie Claire, inclusief haar kinderen, samen te wonen.

Bron: RTL Boulevard