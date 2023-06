‘Rijdende rechter’ komt in de Dikke Van Dale

De Rijdende rechter is zo ingeburgerd in het Nederlandse taalgebruik dat de term een plek in het woordenboek verdient, zegt hoofdredacteur Ton den Boon. Hij maakte dat zaterdag bekend in het NPO-radioprogramma Volgspot.

‘Rijdende rechter’ is een begrip geworden

“Het is een begrip geworden. In media wordt Rijdende rechter niet alleen meer gebruikt voor het programma zelf. Als mensen ruzie met elkaar hebben en ze moeten bemiddelen, hoor je ook vaak: ‘Daar moet de Rijdende rechter aan te pas komen.”

Het gebeurt volgens de hoofdredacteur niet vaak dat een programma dat nog op tv is al in de Van Dale komt.

Ruziënde buren

Mr. Frank Visser was twintig jaar actief als tv-rechter en in 2015 nam John Reid het van hem over. Visser is inmiddels met Mr. Frank Visser doet uitspraak actief op SBS6. Wekelijks verbazen kijkers zich over ruziënde buren en vergapen ze zich aan vetes over een schutting, de erfgrens of geluidsoverlast.

Bindend advies

John Reid legde onlangs uit of zijn uitspraken en die van Mr. Frank Visser wel rechtsgeldig zijn. “Ik ben, volgens de wet, een door partijen aangewezen bindend adviseur.”

Bron: ANP