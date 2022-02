Rik van de Westelaken zorgt nu voor wat duidelijkheid.

Carpet diem

Tijdens deze opdracht moesten Everon, Fresia, Kim-Lian en Thomas aan zo veel mogelijk tapijten komen om de straten van Gjirokastër te bedekken. Voor iedere meter kleed verdienden ze € 10 voor de pot.

Vieze tapijten

De kandidaten leenden de tapijten van lokale verkopers. Ze pakten ontzettend veel kleden: aan het einde van de opdracht bleek dat ze 44 meter van de straten wisten te bedekken. De kandidaten blij, maar de lokale winkeliers niet bepaald, leek het. Sommigen van hen kwamen halverwege de opdracht hun kleden al terugpakken toen ze zagen dat mensen over de kleden liepen. Vieze kleden, daar zitten de winkeliers toch niet op te wachten?

Welk kleed is van wie?

En de kijkers vroegen zich nog iets af: hoe wisten ze in hemelsnaam nog welke kleden bij welke winkel hoorden? Ze hebben zo ontzettend veel kleden uit meerdere winkels meegenomen, dat lijkt niet te dóén. Op Twitter lieten kijkers massaal weten dat ze het met de winkeliers te doen hadden.

Rik van de Westelaken geeft uitleg

Rik van de Westelaken laat nu aan Televizier weten hoe het zit. “We hebben van tevoren aan alle winkeliers gevraagd of ze mee wilden werken aan deze opdracht. Ze waren ontzettend enthousiast”, vertelt hij.

Gemarkeerd en gecheckt

Volgens Rik hoeven we ons geen zorgen te maken of de juiste tapijten achteraf wel bij de juiste winkelier terechtkwamen, en ook niet over vieze tapijten. Alle winkeliers markeerden hun tapijten namelijk van tevoren én ze zijn naderhand gecheckt. “Uiteraard zijn alle tapijten na de opdracht met zorg nagekeken door het productieteam van Wie is de Mol? en schoon teruggebracht naar de eigenaren”, aldus de presentator.

Meer kleden verkocht

De winkeliers zijn hierdoor dus geen verkopen misgelopen. Integendeel: “We hielden nog contact daarna en hoorden zelfs dat er veel meer kleden verkocht zijn die dag door alle toeristen die we trokken met de opdracht.” De straten ‘bekleden’ wordt daarom zelfs een traditie: “De winkeliers hebben nu bedacht om dit daarom vaker te doen voor toeristen.”

