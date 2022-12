Rik van de Westelaken onthult WIDM-geheimen in podcast

Wat is het verhaal van de eerste locatie waar de kandidaten geld gaan verdienen? Wat betekenen de muurschilderingen in Kaapstad? En wat hebben de inwoners van Tulbagh met badeendjes?

‘Wie is de mol?’ in Zuid-Afrika

In de vernieuwde AVROTROS-podcast van Wie is de mol? gaat presentator Rik van de Westelaken in gesprek met experts over alle ins en outs van Zuid-Afrika, dat ook wel ‘de wereld in een land’ wordt genoemd. “Zeker dit seizoen is er veel te vertellen over de bijzondere locaties die we met Wie is de mol? bezoeken. Maar in het programma is daar niet altijd de ruimte voor”, vertelt hij.

Meer dan een prachtige bestemming

“Ik ben blij dat we met deze vernieuwde podcast meer over de cultuur en geschiedenis van Zuid-Afrika kunnen vertellen aan die grote groep Wie is de mol?-fans. Want één ding is zeker: Zuid-Afrika is meer dan alleen een prachtige bestemming.” Ook hoor je in de podcast hoe de kandidaten Zuid-Afrika hebben ervaren.

Spectaculaire locaties

Het is niet de eerste keer dat het programma zich afspeelt in Zuid-Afrika. In 2013 was dat ook al het geval. Fans met een goed geheugen weten nog wel hoe spectaculair dat was. Tien jaar later keert het programma er dus weer terug. Eerder werd al bekend wie de kandidaten zijn van het nieuwe seizoen.

De negendelige serie van de officiële Wie is de mol?-podcast is vanaf zondag 8 januari wekelijks te beluisteren. Het nieuwe seizoen van Wie is de mol? is vanaf 7 januari 2023 wekelijks te zien op NPO1 om 20:30 uur.

