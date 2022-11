Rob de Nijs aan rolstoel gekluisterd door parkinson: “Ik kan nu geen stap meer zetten”

Dat betekent dat Rob aan zijn rolstoel is gekluisterd.

Rob de Nijs kan niet meer lopen

“Ik kan nu geen stap meer zetten”, aldus Rob. “Het is niet anders, ik heb die ziekte en die gaat van kwaad tot erger. Nooit naar weer ietsje beter. Daar kun je verdrietig van worden en dat zijn we vaak genoeg, maar je moet er ook niet al te veel bij stilstaan en in plaats daarvan kijken wat je nog wel kan.”

Droomvakantie

Het was al lange tijd de droom van Rob om er even tussenuit te gaan met zijn dierbaren. Twee jaar geleden waren de koffers gepakt en stonden ze klaar om naar Curaçao te vliegen toen het luchtruim werd gesloten - iets met een pandemie - en ze de koffers weer konden uitpakken. Die langverwachte droomreis kon nu eindelijk doorgaan. “En het was geweldig”, zegt Rob.

Afscheid

Afgelopen zomer nam Rob afscheid van zijn Nederlandse fans tijdens zijn laatste optreden in de Ziggo Dome, dat op nieuwjaarsdag bij Omroep MAX wordt uitgezonden. Een einde van een tijdperk en ook het einde van zijn beroep, want Rob heeft naar eigen zeggen niet meer gezongen. “Maar het zwarte gat waar iedereen zo bang voor was, is uitgebleven. Niet voor niets heet m’n laatste album: Het is mooi geweest.”

Bron: De Telegraaf