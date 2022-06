Rob de Nijs: “Het idee dat het nu echt voorbij is, dat besef zal later wel komen”

Rob besloot te stoppen met optreden omdat dit door zijn Parkinson steeds lastiger werd. “Het idee dat het nu echt voorbij is, dat besef zal later wel komen”, zo meent hij.

“Het was allemaal even lief”

De zanger vertelt dat hij ontzettend heeft genoten van de bijzondere avond. “Toen ik door Jet van het podium werd gereden en terugging naar de kleedkamer, stonden daar toen de liftdeuren opengingen alle collega’s die hadden opgetreden in een soort erehaag op me te wachten”, vertelt hij. “De hele avond, het was allemaal even lief. Het publiek op de eerste plaats. Ze stonden al voordat het doek opging!”

Genoeg plannen

Rob is niet van plan om nu achter de geraniums te zitten. “Ik ga me echt niet vervelen. We willen als een gezin een mooie reis gaan maken en er het beste van gaan maken. En misschien zing ik ook nog weleens wat in de studio. Als er een mooi nummer voorbijkomt, zou ik dat best nog willen opnemen, in alle rust en in m’n eigen tempo met de mensen met wie ik dat altijd heb gedaan.”

Bron: De Telegraaf