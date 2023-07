Rob de Nijs is weer thuis: ‘Na bijna 100 dagen zijn we weer compleet’

De 80-jarige zanger kampte met ernstige ademhalingsproblemen en longembolieën. Het was een hele angstige situatie voor Henriëtte, die haar man mond-op-mondbeademing gaf en vervolgens geen hartslag meer constateerde. Het werd Rob bijna fataal, maar gelukkig is er nu goed nieuws.

Rob de Nijs is weer thuis

‘Na bijna 100 dagen ziekenhuis/revalidatiecentrum is Rob thuis! We zijn weer compleet’, schrijft Henriëtte op Instagram. Rob mocht begin mei het ziekenhuis al verlaten en startte toen met een revalidatietraject.

Bezorgde fans

Fans leefden in deze periode ontzettend met het gezin mee. Henriëtte vroeg fans een kaarsje te branden en een foto hiervan te delen op social media, verwijzend naar Robs nummer Zet een kaars voor je raam. Aan die oproep werd massaal gehoorgegeven.

Laatste concert

Rob de Nijs kreeg in 2019 de diagnose Parkinson. Door zijn verslechterde gezondheid koos de zanger ervoor om in december vorig jaar zijn allerlaatste concert te geven. Het werd een afscheidsconcert in de Ziggo Dome getiteld Het is mooi geweest. Momenteel werkt Joop van den Ende aan een musical over het leven van Rob.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Jet De Nijs (@jetdenijs) op 28 Jul 2023 om 3:58 PDT

Het is inmiddels algemeen bekend dat Claudia de Breij helaas kampt met een burn-out. Maar wat je misschien niet wist, is dat Janny van der Heijden haar op precies het juiste moment bijstond met wijze raad. Matthijs vertelt je er meer over:

Bron: Instagram