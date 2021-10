Rob Geus doet heftige onthulling: “Ik ben twee keer bijna gegijzeld geweest”

Hij is namelijk in zijn leven twee keer bijna gegijzeld geweest, en daar vertelt hij in zijn boek alles over.

Twee keer bijna gegijzeld

“Ik heb enorm veel meegemaakt. Ik heb dingen in mijn hoofd zitten die mensen niet van mij weten”, vertelt Rob. Hij gaat verder: “Ik ben twee keer bijna gegijzeld geweest. Dat waren heftige momenten. Dat is in Spanje gebeurd en in Nederland.”

Risico van het vak

Rob laat weten dat hij in deze situaties terechtkwam door zijn televisieprogramma’s: “Op dat moment vraag je jezelf af: neem ik niet te veel risico voor mijn programma’s?”

De Smaakpolitie

Een van die programma’s waarmee hij Europees succes boekte, was De Smaakpolitie. Iedereen die deze realityserie weleens heeft gezien, weet dat Rob inderdaad niet altijd vrienden maakte met zijn bezoekjes. Toch is hij erg trots op het succes. Hij vertelt: “Mensen zijn nog steeds op hun hoede. Dat is wel mooi, dat het blijft leven.”

Autobiografie

Benieuwd naar de autobiografie van Rob? Eerder lichtte hij al een tipje van de sluier op over wat we van het boek kunnen verwachten. “Mijn autobiografie staat vol met anekdotes uit mijn leven, mijn carrière op tv én ik onthul een aantal spraakmakende zaken.”

Bron: RTL Boulevard.