Rob Kemps gaat een nieuw programma maken over muziek

En dan rest ons de grote vraag: wie is deze collega? Maar dat nieuws wilde de zanger nog niet met ons delen. Toch verklapte hij aan presentator Cornald Maas dat wij deze collega in kwestie absoluut kennen.

Op reis

Het programma speelt zich deels af in een studio en deels in een documentaire-achtige setting, aldus Kemps. “We reizen naar het westen”, voegde de zanger daar nog aan toe. Hoeveel afleveringen het nieuwe programma gaat duren, is nog niet besloten: “Dat ligt eraan hoelang het leuk is.”

Niet het eerste programma

Kemps maakte eerder met Matthijs van Nieuwkerk het programma Chansons!, maar dit kreeg geen nieuw seizoen na de publicatie in de Volkskrant over het wangedrag van de presentator achter de schermen van zijn programma DWDD.

Ook presenteerde Kemps tijdelijk Ik hou van Holland, maar ook deze klus was tijdelijk. “Het is gelopen zoals het is gelopen, en dan moet je wachten tot er weer wat voorbij komt”, aldus de zanger in Opium.

