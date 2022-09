Rob Kemps presenteert zaterdag ‘Ik hou van Holland’: “Linda de Mol vond het oké”

Linda was jarenlang hét gezicht van Ik hou van Holland, maar legde in januari al haar werkzaamheden voor onbepaalde tijd neer na de onthullingen over The voice of Holland. Haar toenmalige partner en The voice-bandleider Jeroen Rietbergen werd beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Na lange periode van stilte keert ze zelf dan zondag eindelijk terug op tv met Miljoenenjacht.

Geen tips van Linda

Omdat de presentator niet door haarzelf was gevraagd maar via Talpa en SBS6 was benaderd, wist hij eerst niet zeker hoe ze erover dacht. Rob zegt het belangrijk te vinden dat het tv-icoon haar goedkeuring gaf. “Ik wilde dat ze het oké vond. Ze was zelfs blij”, zegt hij tegen het ANP.

“Dat is een groot goed, anders had ik het niet gedaan. Het gesprek was heel fijn”, weet hij nog. “Ze had geen tips voor me, ze zei: de enige tip die ik heb is dat ik geen tips heb. Daar bedoelde ze mee: doe het op jouw manier.”

Laar Rob maar sfeer maken

Dat gaat hij zaterdagavond dan ook doen. “Ik ben geen Linda. Ik heb wel eens gekscherend gezegd, degene die er qua looks, ervaring en accent het verst vanaf zit, dat ben ik.” Maar reken maar dat Rob als sfeermaker een leuke draai aan de show kan geven.

“Het is pretentieloos, net als ik. Het is niet te moeilijk, ook net als ik. En het is gezellig.” Mocht hij na dit seizoen weer gevraagd worden, dan doet hij het meteen. Als het dan weer van Linda mag.

Bron: ANP