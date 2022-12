Rob Kemps reageert eindelijk op ‘Chansons’-incident met Matthijs van Nieuwkerk

Medepresentator Rob Kemps bleef wekenlang stil, maar reageert nu voor het eerst op het verhaal.

Rob Kemps reageert op incident

Het artikel van de Volkskrant focust vooral op het gedrag van Matthijs van Nieuwkerk bij De wereld draait door, maar tijdens de opnames van Chansons bleek er ook iets gebeurd. Zo zou een medewerker zich grensoverschrijdend bejegend hebben gevoeld nadat Matthijs een woede-uitbarsting kreeg. Volgens weekblad Privé zou het gaan om een geluidsman.

Wrijving tussen Rob en Matthijs

Het incident zou ook voor wrijving hebben gezorgd tussen Matthijs en Rob. Sterker nog: naar verluidt zou Rob hebben ingegrepen en tegen Matthijs hebben gezegd dat zijn gedrag niet door de beugel kon. BNNVARA heeft bevestigd bekend te zijn met ‘één voorval’ bij Chansons. Producent Medialane zei hierover: ‘dit is opgepakt en met betrokkenen is een gesprek gevoerd’.

Rob reageert

Hoe het allemaal écht zat, daarover had Rob zelf tot nu toe nog geen uitspraken gedaan. Tot hij woensdagavond te gast was bij De Oranjewinter. Daar sprak hij zich uit over het incident. Hij liet weten dat hij niet hoopt dat dit over één kam wordt geschoren met wat er bij DWDD is gebeurd.

Verdriet

Rob vertelde: “Het is mijn mini-verdrietje. Het is voor al die mensen met een burn-out natuurlijk veel erger. Maar ik vind het jammer dat alles nu op één hoop komt. We maakten zo’n mooi programma.”

Uitgepraat

Hij bevestigt wel dat er sprake was van een incident: “Als je met zes gasten in een hostel zit, drie weken lang, dan vallen er een keer woorden. En dan praat je die uit.” Maar volgens hem is de persoon in kwestie niet gedwongen om op zijn knieën excuses te maken, zoals dat bij een geluidsman van DWDD gebeurde.

Alhoewel zanger Rob Kemps, beter bekend als Snollebollekes, steeds groter terrein wint aan populariteit, houdt hij bewust zijn vriendenkring klein. Matthijs Albers vertelt waarom:

Bron: De Oranjewinter