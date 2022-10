Rob Kemps scoort met ‘Ik hou van Holland’: “Blij en trots”

Omdat Linda de Mol een tijd afwezig was en pas in september weer haar rentree op tv maakte, mocht Rob kijkcijferhit Ik hou van Holland op SBS6 van haar overnemen. Voor de Snollebollekes-voorman was het zelf ook even wennen om in de schoenen van Linda te staan. De kijker vond het aanvankelijk ook lastig, omdat Linda echt het gezicht van het programma was.

Goede score

Maar de kijker is nu gewend aan Rob als de presentator. Het programma scoorde zaterdagavond namelijk 949.000 kijkers, volgens de Stichting Kijkonderzoek. Een hele goede score, met een vijfde plaats achter de nieuws- en sportprogramma’s. Niet eerder keken dit seizoen zoveel mensen naar de show.

Rob blij en trots

Op Instagram laat Rob weten: “Daarmee staat Ik hou van Holland bovenaan na de nieuws- en sportprogramma’s“, zegt hij in zijn Stories. “Blij en trots”. Rob begon met ruim 600.000 kijkers, vorige week was dat al 831.000. Er zit dus een stijgende lijn in.

Chansons!

Rob is steeds meer een vast - en veelzijdig - tv-gezicht. Donderdag mocht hij de Gouden Televizier-Ring uitreiken aan Even tot hier. Zondagavond is hij weer te zien op NPO1 met een nieuw seizoen Chansons!, samen met Matthijs van Nieuwkerk.

