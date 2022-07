Rob Kemps vervangt tijdelijk Linda de Mol in ‘Ik hou van Holland’

Ik hou van Holland is vanaf 3 september te zien op SBS6.

Alsof je Messi moet vervangen

Rob is blij dat hij het programma mag presenteren, maar hij vindt het ook spannend. Volgens hem voelt het ‘een beetje alsof je Messi moet vervangen’. “Ik vind het daarom een enorme eer dat Linda het mij toevertrouwt en ik heb er mega veel zin in”, aldus Rob.

Werkzaamheden neergelegd

Linda legde in januari al haar werkzaamheden voor onbepaalde tijd neer na de onthullingen over The voice of Holland. Haar toenmalige partner en The voice-bandleider Jeroen Rietbergen werd beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Onlangs werd bekend dat Linda in september terugkeert voor een nieuw seizoen van Miljoenenjacht, maar Ik hou van Holland laat ze nog even aan zich voorbij gaan.

Weer op de cover

Linda pakt langzaam haar tv-klussen op en binnenkort zal ze ook weer te zien zijn op de cover van haar eigen magazine. Linda-hoofdredacteur Karin Swerink en managing director Louise van Nispen vertelden bij Adformatie wanneer Linda die terugkomt bij het magazine.

Na een maandenlange stilte is de presentatrice weer te zien én te ‘horen’ in het oktobernummer. Het nummer, dat op 21 september in de winkels ligt, zal als vanouds een editorial van Linda bevatten en haar foto op de cover hebben.

Bron: AD