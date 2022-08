Robert ten Brink gaat nieuw programma over opvoeden presenteren

Wij zijn heel benieuwd naar dit nieuwe programma van Dr. Love.

‘Opvoeden doe je zo’

Robert ten Brink gaat Opvoeden doe je zo presenteren, een programma waarin acht ouders met verschillende opvoedingstechnieken te zien zijn. Denk aan hele gedisciplineerde ouders of juist een koppel dat weinig regels hanteert.

Beste opvoeders

Door middel van allerlei opdrachten bepalen zij, onder leiding van Robert en opvoeddeskundige Anne-Marie Stevens, wie de beste opvoeders zijn. Zijn dat de ouders met een strikt schema of het gezin dat de teugels wat meer laat vieren? Opvoeden doe je zo is vanaf 30 augustus te zien op RTL 4.

Dochters van Robert ten Brink

Robert ten Brink heeft zelf heel wat ervaring met opvoeden. Samen met zijn vrouw Roos heeft hij vijf dochters: Nina, Isabel, Suus, Charlotte en Emma. In totaal hebben ze ook nog eens vijf kleinkinderen. Dochter Isabel werd in mei 2012 moeder van zoontje Willem. Daarnaast heeft dochter Nina drie kinderen: Floris, Hugo en Sophia. In 2020 kreeg dochter Emma haar eerste kindje.

