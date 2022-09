Robert ten Brink verklapt: “Er komt zeker een kerstspecial van ‘All you need is love’”

Dat verklapt presentator Robert ten Brink (66) aan tafel bij Jinek.

Kerstspecial

De All you need is love kerstspecial is al jaren een groot succes. Vorig jaar trok het programma, waarin Robert als Dr. Love op liefdespad gaat, ruim 2 miljoen kijkers. Hij herenigt geliefdes, familie en vrienden zodat ze samen kunnen zijn met Kerstmis. Ook repareert hij gebroken harten en gaat hij aan de bak als ware matchmaker. De hartverwarmende herenigingen en romantische verrassingen zorgen voor emotionele en ontroerende televisie.

30 jaar All you need is love

Donderdagavond zat Robert bij Eva Jinek aan tafel om te praten over 30 jaar All you need is love. Een mijlpaal. Wanneer Eva vraagt wat het succes van dit programma is, reageert Robert heel laconiek: “We zijn altijd bij onszelf gebleven.” Eva kan het natuurlijk niet laten om aan Dr. Love te vragen of we ook dit jaar weer een kerstspecial van All you need is love kunnen verwachten, waarop Robert stellig reageert met: “Zeker!”

Grote verrassing

Wel pakte hij dit moment graag aan om een groot misverstand uit de weg ruimen. Veel mensen denken dat hij precies weet wat er gaat gebeuren tijdens zo’n uitzending, maar dat is niet geval. “Wij weten ook niet wat er gaat gebeuren en dát zenden we uit.” Dat zorgt voor een mooi verrassingseffect, in alle opzichten.

Aanmelden voor de kerstspecial

Ken jij iemand die met kerst zeker niet alleen mag zijn? Kom dan in actie. Robert vertelt namelijk dat hij en zijn productieteam nog op zoek zijn naar nieuwe kandidaten die ze aankomende kerst mogen herenigen met hun dierbaren. Er is nog geen specifieke website om je aan te melden, maar hou onze website én die van RTL in de gaten. Want je weet: niemand mag alleen zijn met kerst.

December is elk jaar weer een drukke maand. Maar waar kijk je nu meer naar uit? Pakjesavond of toch Kerstmis?

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Bron: Jinek, Twitter