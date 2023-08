Roelof Hemmen werd verliefd op een vriendin van zijn overleden vrouw: “Volkomen onverwacht”

Maar ook over hoe hij na haar overlijden liefde vond bij een van haar vriendinnen.

Roelof Hemmen over zijn scheiding

Met zijn eerste vrouw kreeg Hemmen zijn zoon, maar het huwelijk klapte helaas toen deze zes jaar was. Hemmen trok zelf de stekker uit de relatie: “Zo’n keuze waarbij je een ander pijn doet, maak je niet in een opwelling”, vertelt hij in LINDA. Ook de nasleep was heftig. Hij moest noodgedwongen in een bejaardenwoning wonen: “Het had een kamer met een raam op het noorden: een ongezellig donker hol waar ik sliep op een campingbed.” Maar hij had het ervoor over om zo dicht bij zijn zoon te kunnen blijven wonen.

Overlijden tweede vrouw

Zijn tweede vrouw, Marjon, werd ziek. Ze kreeg de diagnose darmkanker. “Marjon klampte zich aan het leven vast en heeft tot het einde als een leeuwin gevochten. Het was intens verdrietig om te zien hoe de ziekte en de chemo’s haar finaal sloopten”, vertelt Hemmen. “Na haar overlijden sliep ik naast haar kist op de bank. Ik kon niet naar mijn eigen bed, ik kon haar niet alleen laten.”

Goede vriendin

Hemmen is nu al twaalf jaar samen met zijn derde vrouw, die ook Marjon heet. “Mijn roodharige echtgenote Marjon. Ze is niet alleen een naamgenote, maar was ook een goede vriendin van mijn overleden tweede vrouw. Een maand na haar dood nodigde ik Marjon en Sanne, een andere vriendin, bij mij thuis uit. Ze hadden tijdens Marjons ziekbed veel voor ons betekend en ik wilde voor ze koken.”

Onverwachtse liefde

Dat Marjon meer zou worden dan een vriendin, had Roelof nooit verwacht: “Nadat Sanne wegging, bleef Marjon nog even. We zaten tegenover elkaar aan tafel, pakten elkaars hand en ineens sprong de vonk over. Het gebeurde volkomen onverwacht, want vóór die tijd waren we gewoon bevriend en was er niks tussen ons. Dat gevoel van totale verbondenheid dat er op dat moment was, is nooit meer overgegaan. Zij heeft mijn diepste verdriet gezien én gedeeld.”

Bron: LINDA