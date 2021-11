Rogier Smit deelt intieme kusfoto met nieuwe vriend: “Love u”

“Love u.” Simpel en zoet prijkt die tekst onder Rogiers nieuwste Instagrampost. Op de foto is een close-up te zien van Rogier, kussend met een andere man.

Marco

Dat het om Rogiers nieuwe liefde gaat, moge duidelijk zijn. Vermoedelijk is de man op de foto dezelfde man die afgelopen zomer werd aangekondigd als de nieuwe vriend van Rogier: Marco. Wie Marco precies is, is nog onbekend.

Frank en Rogier

De relatie tussen Frank en Rogier strandde een aantal maanden geleden. Wat de precieze reden voor de breuk is, is onduidelijk. Na een roerige tijd met veel publieke ruzies werd in september officieel bekend dat de twee uit elkaar waren.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door (@rogiersmit) op 16 Nov 2021 om 1:01 PST

Bron: Instagram.