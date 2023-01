Romantisch etentje Nicole en Martijn eindigt dramatisch: “Ik heb wijn in zijn gezicht gegooid”

De dag lijkt nog zo gezellig te beginnen: de twee gaan samen karten en beloven elkaar zelfs massages. Als ze in de avond ook nog een hapje gaan eten, krijgt hun date helaas een heel andere wending. Al tijdens het voorgerecht gaat het mis. Opvallend genoeg is ook dit moment niet door de camera’s vastgelegd, net als een eerdere explosieve ruzie tussen de twee.

“Ik vind zijn acties ook niet zo netjes”

Nicole legt pas achteraf uit wat er precies is aan de hand is. “Vanavond bij het diner ging het al vrij snel een kant op die ik niet wilde en waar ik op een gegeven moment heel erg klaar mee was, boos over werd en me machteloos voelde, omdat ik daar geen weerwoord over had.” Uit machteloosheid gooit Nicole daarom wijn in zijn gezicht. “Ik vind het heel rot dat ik dat gedaan heb. Dat is niet zo netjes, maar ik vind zijn acties ook niet zo netjes.”

Ruzie over rijstijl

Martijn geeft nét even meer details over de ruzie. Volgens hem gaat het mis als ze samen in de auto zitten en hij haar aanspreekt op haar ‘onveilige’ rijstijl. “En toen kwam ze daar net weer op terug met: ‘Jij vindt dat ik niet goed kan rijden.’ En toen zei ik: ‘Ik vind inderdaad dat jij niet kunt autorijden. Dat klopt.’ Dan voelt ze zich weer aangevallen, kat in het nauw. En dan pakt ze een glas wijn en gooit dat in mijn gezicht.’”

“Boek Nicole is gesloten”

Voor Martijn is het helemaal klaar. “Ik had liever dat ze verbaal aangaf hoe vervelend ze mij vindt. Je gaat niet met glazen wijn gooien. Het was nog een dure wijn ook nog. Zij heeft een karakter dat niet matcht met mij en ik heb een karakter dat niet met matcht met haar. Wij botsen gewoon. Het boek Nicole is gesloten.”

