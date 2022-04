Romy Boomsma deelt naar bericht: ‘Ik heb een voorstadium van baarmoederhalskanker’

De vrouw van Arie Boomsma en moeder van Bobby Jo, Mozes en Juniper Ruby werd vorig jaar dertig. Op die leeftijd ontvang je een eerste uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Omdat Romy geen klachten had, deed ze niet direct iets met die brief.

Ze besloot toch de huisarts te bellen toen iemand op Instagram, van haar leeftijd, iets deelde over baarmoederhalskanker. Ook Romy’s uitslag was niet wat het zou moeten zijn.

De huisarts stuurde haar door naar het ziekenhuis voor meer onderzoek, maar ze maakte zich nog niet echt zorgen. Ze schrijft: “De gynaecoloog daar vermoedde op het zicht dat het niets ernstigs zou zijn en dat het ging om licht afwijkende cellen, wat ook uit mijn uitstrijkje naar voren was gekomen. Ze nam een biopt af en twee weken later werd ik gebeld met de uitslag daarvan: het ging toch om een voorstadium van baarmoederhalskanker.”

Inmiddels heeft ze een behandeling ondergaan, een lisexcisie. Tijdens een lisexcisie verwijdert de gynaecoloog een laagje van de baarmoedermond waar de onrustige cellen zijn gevonden. Romy: “Hopelijk is alles schoon nu en is er verder geen behandeling nodig, die uitslag krijg ik over twee weken.”

Door haar verhaal te delen hoopt ze andere vrouwen aan te sporen om het uitstrijkje niet uit te stellen. Ze vertelt erover: “Vanwege corona en omdat het maken van een afspraak niet urgent voelde, schoof ik het steeds voor me uit. Omdat ik geen klachten had, verwachtte en hoopte ik dat alles gewoon goed zou zijn.”

Ze vervolgt: “Ben je nog geen 30 dan zou ik met de kennis die ik nu heb altijd voor die tijd op eigen initiatief een uitstrijkje aanvragen. Want ook zonder klachten kan je een voorstadium van baarmoederhalskanker hebben. Er op tijd bij zijn, kan alle verschil uitmaken. Zie je op tegen het laten maken van een uitstrijkje dan kan je ook een zelftest aanvragen. Als er dan afwijkende cellen wordt gevonden kun je alsnog worden doorverwezen voor verder onderzoek, maar in de meeste gevallen is de uitslag gewoon goed gelukkig.”

Romy en Arie zijn zeven jaar geleden getrouwd. Ze trouwden in besloten kring in het restaurant Balthazar’s Keuken in Amsterdam. Romy zorgt fulltime voor hun drie kinderen, terwijl Arie zich richt op zijn tv-carrière en eigen sportschool.

