Romy Monteiro en haar vriend zijn uit elkaar: ‘We geven elkaar wat ruimte’

De presentatrice laat weten dat het eigenlijk een privé-kwestie is, maar dat ze het niet groter wil maken dan het is.

Uit elkaar

‘Wij nemen een break van onze relatie. Ook al houden we zielsveel van elkaar, gaan we voorlopig zonder elkaar verder, om elkaar wat ruimte te geven’, verklaart Monteiro bij het bericht op Instagram. ‘Op zich hartstikke privé en totaal niet interessant om te delen, maar we willen het verhaal niet groter laten worden dan het is’, voegt ze eraan toe.

De tekst gaat verder onder de foto.

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door Romy Monteiro (@romymonteiro) op 15 Jun 2023 om 6:50 PDT

Meteen onafscheidelijk

De zangeres kreeg in mei 2019 een relatie met Jasper nadat ze elkaar waren tegengekomen op een feestje en meteen onafscheidelijk waren. De liefde overviel haar, want pas enkele maanden daarvoor blies Monteiro haar destijds voorgenomen huwelijk met Django van Rijn af. In oktober 2021 gingen Monteiro en Suyk samenwonen. De zangeres zei dat hij haar ‘elke dag ten huwelijk vroeg’, maar zij had ‘geen haast’. Helaas zal het er voorlopig ook nog niet van komen.

De vader van zangeres en musicalster Romy Monteiro verliet het gezin toen zij nog maar 3 jaar oud was. Inmiddels is Romy volwassen en wil haar vader weer contact. Maar zit Romy daar wel op de wachten?

Bron: AD