Romy Monteiro uitgeroepen tot mooiste vrouw van Nederland 2023

Romy nam de prijs in ontvangst bij de FHM500 Awards, in de Supperclub in Amsterdam.

Grote eer

De zangeres vindt het ‘hartstikke leuk en een ontzettende eer’ dat ze is verkozen tot mooiste vrouw van Nederland. ‘Mijn reactie als je de 17-jarige, onzekere Romy had gezegd dat ze op haar dertigste verkozen zou worden tot mooiste vrouw van Nederland door FHM? Nou, ik had je eerst voor gek verklaard en gezegd dat de kans dat Pasen en Kerst op dezelfde dag zouden vallen groter was, zo onzeker was ik’, schrijft ze op Instagram.

Vrouwelijke vakjury

Ze vindt het extra waardevol dat ze niet alleen door lezers, maar ook door een vrouwelijke jury is verkozen. In het interview in FHM500 vertelt ze: “Dat zijn niet de minste vrouwen. Ik vind het heel goed dat jullie een vakjury hebben geïntroduceerd.” In de jury namen onder meer modellen Kim Feenstra en Daniëlle van Grondelle, en programmamaker Veronica van Hoogdalem plaats.

Uiterlijk en uitstraling

Romy voegt toe: “Of vrouwelijk schoon nog gevierd mag worden? Ik mag toch hopen van wel. Ik ben trots en blij op het feit dat ik een vrouw ben, dus ik vind ook dat ik dit mag uitdragen. Ik vind het alleen maar mooi dat dit gevierd wordt.” Op Instagram verduidelijkt ze wel dat de prijs over meer gaat dan alleen uiterlijk. ‘Het gaat om je uitstraling, zijn wie je bent.’

Top drie

Romy volgt actrice Abbey Hoes op, die er vorig jaar met de titel vandoor ging. Schaatsster Jutta Leerdam en topmodel Imaan Hammam maken dit jaar de top drie compleet.

